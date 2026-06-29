Mit dem Realschulabschluss endet für 17 Absolventen die Schulzeit in der Regelschule. 13 Schüler beenden zudem ihre Schulzeit mit dem qualifizierten Hauptschulabschluss der Klasse 9. Im Kulturhaus empfingen sie im Beisein ihrer Eltern und geladener Gäste ihre Abschlusszeugnisse. Ein heißer Tag neigte sich am Freitag damit dem Ende zu – ein Tag, dem die Absolventen mit Aufregung und Freude gleichermaßen entgegen gefiebert hatten.