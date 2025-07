Nach einem zweieinhalbstündigen emotionsgeladenen Programm konnten die Schüler der Regelschule am Ulsterberg voller Stolz ihre Zeugnisse entgegennehmen. Die besten Schulabschlüsse erzielten: Leonie Rosenbaum (1,0), Antonia Turco (1,0), Tamina Hermann (1,4), Jonas Lückert (1,4), Niklas Schwarz (1,6). Mit den besten Prüfungsergebnissen glänzten Antonia Turco, Leonie Rosenbaum, Nils Stobinski, Jonas Lückert und Bikramjit Singh. So manch Oscar, gefertigt von den schuleigenen 3-D-Druckern, wurde an diesem Abend verliehen, sei es für besondere Leistungen, außerordentliche Prüfungsergebnisse, soziales Engagement oder engagierte Elternarbeit.