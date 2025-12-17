Wie jedes Jahr beteiligte sich jede Schulklasse am Tag der offenen Tür, so waren zum Beispiel die Zehntklässler für die Verpflegung zuständig und eine Projektgruppe der Klasse 10 präsentierte eine Ausstellung zum Thema „Kindergarten- und Schulzeit in der DDR“, es gab Bastelaktionen, Angebote der Töpfer-AG, mathematische Knobeleien, das Schulchorchester trat auf, die „Lesebar“ lockte mit cooler handgemachter Musik und vieles mehr. Eine tolle Atmosphäre herrschte im Schulhaus.