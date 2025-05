Talente entdecken, Karriere fördern

Neben zahlreichen weiteren Aktivitäten und Veranstaltungen wirbt der Wettbewerb „Klasse Handwerk! Die Profis von morgen“ für eine Karriere im Handwerk. „Was wir heute im Finale erlebt haben, war mehr als ein Wettbewerb. Es war gelebte Berufsorientierung. Die Jugendlichen erleben, was Handwerk bedeutet und entdecken oft Talente an sich, die ihnen vorher gar nicht bewusst waren“, betonte Stefan Lobenstein, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Thüringer Handwerkskammern, die den Wettbewerb organisiert. „Genau solche Formate brauchen wir, um Talente zu entdecken und zu fördern. Deswegen soll und wird er auch künftig fester Bestandteil der Nachwuchsförderung in Thüringen sein“, so Lobenstein weiter.