Regeln für Plattformen geplant: Warum Voigt viel von EU-Plänen zum Kinderschutz im Netz hält

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt sieht Betreiber von Plattformen und Sozialen Medien in der Pflicht, ihre Angebote so zu gestalten, dass Kinder und Jugendliche dort sicher unterwegs sein können. Er begrüße den EU Kids Act der Europäischen Kommission, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Die Pläne der EU-Kommission sehen vor, dass soziale Netzwerke, bestimmte Spieleplattformen sowie Anbieter von Künstlicher Intelligenz (KI) für Kinder und Jugendliche künftig nachweisen müssen, dass sie sicher sind.