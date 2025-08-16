Reformvorschlag: Schenk: Pflege-Eigenanteil auf festen Betrag begrenzen

Erfurt (dpa/th) - Angesichts massiv gestiegener Eigenanteile für Pflegeleistungen tritt Thüringens Sozialministerin Katharina Schenk (SPD) für einen Systemwechsel in der Pflegeversicherung ein. Pflegebedürftige sollten künftig nur noch einen konstanten Eigenanteil zahlen, während darüber hinaus gehende Kosten von der Pflegekasse übernommen würden, sagte Schenk der Deutschen Presse-Agentur. "Das wäre dann das Prinzip wie bei der Autoversicherung", erläuterte Schenk. Thüringen werde sich in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Pflegereform für eine solche Deckelung der Eigenanteile einsetzen.