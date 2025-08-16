Reformvorschlag: Schenk: Pflege-Eigenanteil auf festen Betrag begrenzen

Bisher funktioniert die Pflegefinanzierung genau umgekehrt: Die Pflegekassen übernehmen nur einen Teil der Kosten, darüber hinaus gehende Leistungen müssen die Versicherten aus eigener Tasche bezahlen, Kostensteigerungen eingeschlossen. In Pflegeheimen etwa sind die von den Bewohnern zu zahlenden Eigenanteile in Thüringen zuletzt auf durchschnittlich 2.900 Euro gestiegen, wie der Verband der Ersatzkassen errechnet hatte. Ein Problem ist dies vor allem für Pflegebedürftige mit geringen Renten – erst recht dann, wenn sie über keine nennenswerten Ersparnisse verfügen oder keine Altersvorsorge aufbauen konnten. Dies sei vor allem in Ostdeutschland oft der Fall, so Schenk.