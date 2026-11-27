Berlin - Nach der ablehnenden SPD-Reaktion auf den Vorstoß mehrerer CDU-Fachpolitiker zur Frührente nach 45 Versicherungsjahren verteidigt Unionsfraktionschef Thorsten Frei die Initiative. "Es ist ein Schritt auf die SPD zu", sagte Frei in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner". Er sprach von einem "Gesprächsangebot" und betonte zugleich die Notwendigkeit, bei der geplanten Rentenreform zu einer Einigung zu kommen: "Da geht's nicht nur um diese Koalition. (...) Es geht um unser Land." Und klar sei auch: Je länger man brauche, desto anstrengender werde es "und vielleicht auch unwahrscheinlicher".