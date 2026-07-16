Reformrufe: Sanfter Druck auf CSU von befreundeten Verbandschefs

Wirtschaft bislang von den Leistungen der Koalition nicht überzeugt

Der Start der Koalition von Union und SPD vor einem Jahr war in der Wirtschaft allgemein - nicht nur in den Verbänden - von großen Hoffnungen begleitet, die jedoch recht bald einer allgemeinen Enttäuschung wichen. Viele Wirtschaftsvertreter wie auch Ökonomen haben die kürzlich vorgestellten Pläne zur Rentenreform zwar begrüßt, halten das aber nicht für ausreichend, um die seit Jahren stagnierende deutsche Wirtschaft wieder in Gang zu bringen.