Reformrufe: Sanfter Druck auf CSU von befreundeten Verbandschefs

München/Lindau (dpa/lby) - Die von früheren CSU-Politikern geleiteten bayerischen Genossenschaften und Sparkassen stimmen in den Chor der Reformrufe an die Bundesregierung und die eigene Partei ein. Der einstige Bildungsstaatssekretär und heutige Chef des Genossenschaftsverbands (GVB), Stefan Müller, forderte die schwarz-rote Koalition dazu auf, das Land wieder wettbewerbsfähiger zu machen. "Was wir brauchen, ist weniger Bürokratie, bessere Regulierung und mehr Freiräume für diejenigen, die Verantwortung übernehmen und investieren wollen", sagte Müller beim Verbandstag des Genossenschaftsverbands in München.