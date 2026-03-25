Reformprojekt im Kabinett Warum der Machtkampf um das Sportfördergesetz weitergeht

Wie ist der weitere Zeitplan?

Nach der Verabschiedung durch das Kabinett befassen sich Bundesrat und Bundestag mit dem Sportfördergesetz. Hier hofft unter anderem der DOSB, weitere Zugeständnisse erwirken zu können. Rückenwind dafür kam zuletzt aus Bayern. "Es braucht größtmögliche Entscheidungsfreiheit der Sportverbände statt staatlicher Einmischung", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder der "Bild". Sein CSU-Kollege Alexander Dobrindt blockierte als Bundesinnenminister für einige Zeit den Weg des Gesetzes ins Kabinett.

So ist sehr fraglich, ob - wie von Schenderlein eigentlich erhofft - das Gesetz noch vor der Sommerpause in Kraft treten kann. Seine volle Wirkung, so sehen es alle Beteiligten, wird es ohnehin erst in einigen Jahren entfalten können.