Da hat die Politik etwas angerichtet: Die geplante Abschaffung des vorzeitigen Renteneintritts für besonders langjährige Versicherte sorgt bei der Rentenversicherung für einen wahren Ansturm. „Wir verzeichnen tatsächlich ein erhöhtes Interesse und Beratungsbedarf beim Thema Rente mit 63“, berichtet Anne-Kathrin Sturm, Sprecherin der Rentenversicherung Mitteldeutschland in Leipzig, am Mittwoch auf Nachfrage dieser Redaktion. In Zahlen lasse sich dieser Beratungsbedarf nicht ausdrücken, doch die Gespräche mit den Mitarbeitern vor Ort würden das widerspiegeln.