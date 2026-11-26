Auch kritische Stimme aus der Unionsfraktion

Nordrhein-Westfalens Sozialminister Karl-Josef Laumann begrüßte den Vorstoß ebenfalls. Dieser berge "die Chance, die anhaltende Diskussion zu beenden und nun zu einem Ergebnis zu kommen", erklärte der CDU-Politiker. Denn klar sei: "Wir brauchen die Reform der Alterssicherung, um diese zukunftsfest aufzustellen."

Kritisch reagierte hingegen der Vorsitzende des einflussreichen Parlamentskreises Mittelstand in der Unionsfraktion, Christian von Stetten (CDU): "Das sehe ich nicht als Lösung, sondern es wäre eine Kapitulation vor der Notwendigkeit der umfassenden Reform des deutschen Rentensystems", sagte er dem "Spiegel".

"Einer der wichtigsten Punkte" für die SPD

SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf hatte am Montag versichert, die Rente nach 45 Versicherungsjahren sei für die SPD "einer der wichtigsten Punkte jetzt in den Verhandlungen". "Gleichzeitig haben wir uns immer wieder kompromissbereit gezeigt, und natürlich wird es auch möglich sein, dort Lösungen zu entwickeln." Eine ersatzlose Streichung werde mit der SPD aber nicht zu machen sein.

Eine Sprecherin des Bundesarbeitsministeriums erklärte am Mittwochabend auf Anfrage, das Ressort arbeite intensiv an der Vorbereitung der Umsetzung der Empfehlungen der Alterssicherungskommission. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte angekündigt, dass die geplante Rentenreform in wesentlichen Teilen vor Weihnachten im Kabinett verabschiedet werden solle.

Zu den weiteren Vorschlägen der Rentenkommission zählen neben einem höheren Rentenalter und einer neuen Kapitalsäule auch Verschärfungen bei der Altersteilzeit. Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) hatte Anfang des Monats gesagt, die Arbeit in seinem Ministerium an dem Gesetzentwurf sei "zu 95 Prozent abgeschlossen".