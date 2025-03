Werdende Mütter müssen in Südthüringen wohl bald mit noch längeren Wegen zu einem Krankenhaus mit Geburtsstation rechnen müssen. Zumindest, wenn eine Empfehlung der Landesärztekammer umgesetzt wird. Sie rät bei den Geburtskliniken im Freistaat zu einer stärkeren Zentralisierung. Damit wären vor allem kleinere und mittelgroße Kliniken in Süd- und Ostthüringen betroffen, darunter möglicherweise die Kreißsäle in Meiningen, Bad Salzungen und Arnstadt.