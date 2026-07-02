Dresden (dpa/sn) - Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer sieht im geplanten Reformpaket der Bundesregierung einen hoffnungsvollen Anfang. Der CDU-Politiker sprach von einem "wichtigen ersten Schritt". "Das allein wird noch nicht reichen - aber es ist ein Signal, das Mut macht. Es ist so sehr zu hoffen, dass damit eine grundlegende neue Richtung eingeschlagen wird: mehr Wettbewerbsfähigkeit, mehr Freiheit für Unternehmen und weniger staatliche Detailsteuerung", erklärte er in Dresden.



Kretschmer zufolge müssen die Reformen konsequent weitergeführt werden. "Dazu gehören niedrigere Energiekosten, schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie ein moderner Arbeitsmarkt. Nur so machen wir Deutschland wieder wettbewerbsfähig. Wenn heute der Startschuss für eine wirtschaftspolitische Kurskorrektur gefallen ist, dann war dieser Koalitionsausschuss erfolgreich. Jetzt müssen den ersten Schritten weitere folgen."