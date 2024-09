New York - Der Fußball-Weltverband FIFA verkündet an diesem Samstag die Austragungsorte der neuen Club-WM im Sommer 2025 in den USA. Die Gala beim "Global Citizen Festival" im New Yorker Central Park beginnt um 17.50 Uhr Ortszeit (23.50 Uhr MESZ), die FIFA schrieb am Freitagabend von einem "Meilenstein" für das reformierte Turnier.