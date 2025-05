Reformen: Minister: Verwaltungsprozesse nicht per se digitalisieren

Erfurt (dpa/th) - In der Verwaltung muss aus Sicht des zuständigen Ministers längst nicht jeder Arbeitsschritt digitalisiert werden. "Wenn man in einem Unternehmen dysfunktionale Prozesse hat, dann würde man die entweder grundlegend reformieren oder sie auflösen", sagte Digitalminister Steffen Schütz (BSW). Bei der öffentlichen Hand aber werde an solchen Prozessen bislang oft festgehalten und nun auch noch versucht, sie zu digitalisieren. "Aber wenn Sie einen Arbeitsprozess haben, der einfach nur bescheiden ist, und Sie digitalisieren diesen Prozess, was haben Sie dann? Einen bescheidenden, digitalisierten Prozess", sagte Schütz. Das müsse sich ändern.