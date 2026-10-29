Reformen: Linnemann schließt Kürzung von Pflegeleistungen nicht aus

Linnemann erläuterte, die Pflegeversicherung habe ein strukturelles Finanzierungsproblem. Die Zahl der Pflegebedürftigen sei innerhalb von 20 Jahren von zwei Millionen auf mehr als sechs Millionen gestiegen. Ohne Reform würde für 2027 ein Defizit von rund acht Milliarden Euro auflaufen. Der Minister kündigte an, Pflegeleistungen künftig mehr steuern zu wollen: "Wir müssen zielgenauer denen helfen, die es wirklich brauchen." Die Ausgaben stiegen nach Angaben der Pflegekassen zuletzt auf jährlich rund 74 Milliarden Euro.