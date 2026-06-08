Reformen: Linnemann erwartet Renten-Vorschläge nächste Woche

Berlin - CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann rechnet damit, dass die von der Bundesregierung eingesetzte Rentenkommission ihre Reformvorschläge schon in der kommenden Woche und damit früher als bisher geplant vorlegt. "In der nächsten Woche erwarten wir die Ergebnisse der Rentenkommission", sagte Linnemann nach einer Sitzung der CDU-Führungsgremien in Berlin. "Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber das ist das, was ich so an Einschätzungen bekomme." Bisher galt der 29. Juni als wahrscheinlicher Abgabetermin für die Rentenkommission.