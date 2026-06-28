Reformen Heiße Phase für die schwarz-roten Reformpläne

Wie es mit angestrebten weiteren Reformentscheidungen weitergeht, muss sich dann zeigen - über den Sommer und vor allem bei der konkreten Umsetzung im Herbst. Bei der Rente gab Ministerin und SPD-Co-Chefin Bas als Mahnung aus, es dürfe "kein Rosinenpicken" geben. Über die Ausgestaltung wird aber schon diskutiert - etwa über einen Wegfall von Minijobs oder der noch sogenannten "Rente mit 63", die heute faktisch erst ab 64,5 Jahren möglich ist.

Hält die Gemeinsamkeit bei der Rente?

Nach Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) wandte sich eine weitere bekannte Landespolitikerin der SPD gegen eine Eins-zu-eins-Umsetzung der Empfehlungen. Die Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey sagte dem "Tagesspiegel": "Die abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren Arbeit sollte aus meiner Sicht möglich bleiben." Der CDU-Abgeordnete Pascal Reddig forderte indes ein schnelles Aus. "Eine Übergangsfrist von fünf Jahren wäre zu lang", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.