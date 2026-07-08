Verabschiedung erst im September?

Zunächst wollen die Grünen, dass die Verabschiedung am Freitag von der Tagesordnung des Bundestages genommen wird. Dazu ist heute zum Auftakt der Plenarsitzung eine Geschäftsordnungsdebatte im Bundestag geplant. Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge sagte im ZDF-"Morgenmagazin", am Montag hätten die Fraktionen rund 300 Seiten Änderungen erhalten, am Dienstag habe die Koalition erklärt, diese seien noch fehlerhaft. So sei kein solides Arbeiten möglich. Das Gesetz könne auch noch in der ersten Sitzung nach der parlamentarischen Sommerpause im September verabschiedet werden.