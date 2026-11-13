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Reformen Dehoga warnt vor Folgen einer Minijob-Abschaffung

Ob im Hotel oder Restaurant: Das Gastgewerbe ist besonders stark auf Minijobber angewiesen. Wie der Thüringer Branchenverband Dehoga für den Erhalt der Minijobs argumentiert.

Reformen: Dehoga warnt vor Folgen einer Minijob-Abschaffung
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Minijobber sind für das Thüringer Gastgewerbe unverzichtbar. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Erfurt (dpa/th) - Das Thüringer Gastgewerbe hat vor den anstehenden Entscheidungen zur Rentenreform und zum Bundeshaushalt 2027 auf den Erhalt der Minijobs gepocht. Mehrarbeit oberhalb der Minijobgrenze müsse attraktiver werden, statt den Hinzuverdienst zu verteuern, forderte der Thüringer Hotel- und Gaststättenverband Dehoga und widersprach damit auch den Empfehlungen der "Wirtschaftsweisen". Diese hatten - wie zuvor schon die Rentenkommission der Regierung - eine weitgehende Abschaffung dieser geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse vorgeschlagen.

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Die "Wirtschaftsweisen" sehen in der Steuer- und Abgabenfreiheit einen Fehlanreiz, vor allem für Zweitverdiener in Paarhaushalten wie etwa Hausfrauen. Der Verband verwies darauf, dass eine geringfügige Beschäftigung für die meisten Minijobber aber ein bewusst gewähltes Zusatz- statt Haupteinkommen sei. Fast 95 Prozent der bundesweit rund sieben Millionen Minijobber übten dies als Nebenbeschäftigung - neben dem Hauptberuf, in der Rente, in Schule, Ausbildung oder Studium - aus. 

Minijobs halten Gastgewerbe am Laufen

Aktuell liegt die Verdienstgrenze für Minijobs bei monatlich 603 Euro, von Januar 2027 an sollen es voraussichtlich 633 Euro sein. Minijobber zahlen selbst keine Beiträge zur Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung, die Arbeitgeber entrichten dafür Pauschalen. Zudem können sich Minijobber von der Rentenversicherungspflicht befreien lassen. Eine Abschaffung der Minijobs würde vor allem das Gastgewerbe massiv treffen. Nach Verbandsangaben sind in Thüringen derzeit 106.681 Männer und Frauen in einem Minijob-Arbeitsverhältnis beschäftigt.

Die Rentenkommission der Regierung hatte im Sommer unter anderem vorgeschlagen, geringfügige Beschäftigungsverhältnisse in die Rentenversicherung einzubeziehen und ihren steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Sonderstatus abzuschaffen. CSU-Chef Markus Söder geht weiter davon aus, dass Minijobs nicht mit der geplanten Rentenreform abgeschafft werden.