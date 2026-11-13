Reformen: Dehoga warnt vor Folgen einer Minijob-Abschaffung

Die "Wirtschaftsweisen" sehen in der Steuer- und Abgabenfreiheit einen Fehlanreiz, vor allem für Zweitverdiener in Paarhaushalten wie etwa Hausfrauen. Der Verband verwies darauf, dass eine geringfügige Beschäftigung für die meisten Minijobber aber ein bewusst gewähltes Zusatz- statt Haupteinkommen sei. Fast 95 Prozent der bundesweit rund sieben Millionen Minijobber übten dies als Nebenbeschäftigung - neben dem Hauptberuf, in der Rente, in Schule, Ausbildung oder Studium - aus.