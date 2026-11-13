Reformen: Dehoga warnt vor Folgen einer Minijob-Abschaffung

Erfurt (dpa/th) - Das Thüringer Gastgewerbe hat vor den anstehenden Entscheidungen zur Rentenreform und zum Bundeshaushalt 2027 auf den Erhalt der Minijobs gepocht. Mehrarbeit oberhalb der Minijobgrenze müsse attraktiver werden, statt den Hinzuverdienst zu verteuern, forderte der Thüringer Hotel- und Gaststättenverband Dehoga und widersprach damit auch den Empfehlungen der "Wirtschaftsweisen". Diese hatten - wie zuvor schon die Rentenkommission der Regierung - eine weitgehende Abschaffung dieser geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse vorgeschlagen.