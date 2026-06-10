Reformen: Bauverbände fordern mehr Tempo für Wohnungsbau

Konkrete Maßnahmen sollen Wohnungsbau in Schwung bringen

Als konkrete Maßnahmen wurde in dem Papier unter anderem vorgeschlagen, das KfW-Förderprogramm für Neubauten nach dem Standard Effizienzhaus 55 mit 100 Prozent erneuerbarer Wärme zu verlängern und genehmigte, aber noch nicht begonnene Projekte durch zeitlich befristete Sonderkonditionen zu mobilisieren - etwa durch einen Zinsvorteil oder Zuschuss bei nachgewiesenem Baustart innerhalb einer definierten Frist. Zudem brachten die Verbände etwa einen Grunderwerbsteuer-Freibetrag bis zu einem Kaufpreis von 500.000 Euro beim selbstgenutzten Ersterwerb ins Spiel sowie eine Ausweitung des Baus sozialer und bezahlbarer Wohnungen.