Reformen: Bauverbände fordern mehr Tempo für Wohnungsbau

Berlin/Frankfurt - Die deutsche Bauwirtschaft pocht angesichts der Konjunkturschwäche in Deutschland auf eine Ankurbelung des Wohnungsbaus. Der Branche komme eine Schlüsselrolle zu, für eine wirtschaftliche Belebung zu sorgen, erklärten der Zentralverband Deutsches Baugewerbe, der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie sowie die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt in einem Positionspapier anlässlich des Treffens der Koalitionsspitzen mit Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften im Bundeskanzleramt.