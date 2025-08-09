Reformen: Bauminister Schütz will flächendeckend digitale Bauanträge

Erfurt (dpa/th) - Ab spätestens Ende 2026 sollen die unteren Baubehörden im Freistaat Bauanträge digital bearbeiten. "Wir werden die Bauverwaltung digitalisieren", sagte Bau- und Digitalminister Steffen Schütz (BSW) der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Zudem sollen Anträge, die nach einer bestimmten Frist nicht abgearbeitet sind, automatisch als genehmigt gelten. "Wenn eine Frist verstrichen ist, gilt die Genehmigung als erteilt", sagte er. Das will er noch in diesem Jahr auf den Weg bringen, kündigte Schütz an. "Wir sind jetzt in der Abstimmung." Wie viele Wochen die Frist betragen soll, steht noch nicht fest. Er wolle das im Konsens mit der kommunalen Familie machen.