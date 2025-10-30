Doch was genau bringt die Apotheker zur Weißglut? Redakteur Ralph Bollmann hatte in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung kritisch die Rolle der Apotheken kommentiert. Im Beitrag mit dem Titel „Keiner braucht die Apotheken“ bezeichnete Bollmann die klassische Arzneimittelversorgung über Apotheken als „überholt“ und stellte die fachlichen Kompetenzen von Apothekern infrage. Stattdessen sprach er sich für einen Vertrieb von Medikamenten über Supermärkte aus und hält auch eine direkte Belieferung der Haushalte durch Großhändler – rund um die Uhr – für eine realistische Alternative.