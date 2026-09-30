Ja, man kann die Position der Unternehmer nachvollziehen, die sich in einer Umfrage mehrheitlich gegen eine Pflichtversicherung für Selbstständige in der gesetzlichen Rentenversicherung aussprechen. Auf den ersten Blick wirkt die Datenbasis ja auch beruhigend. Fast 80 Prozent geben an, gut bis sehr gut fürs Alter vorgesorgt zu haben. Doch was ist mit den übrigen 20 Prozent? Rund 3,5 Millionen Selbstständige gibt es in Deutschland. Haben von ihnen 20 Prozent nicht ausreichend fürs Alter vorgesorgt, dann wären das rund 700.000 Menschen, von denen schon heute klar ist, dass sie im Alter auf staatliche Hilfe angewiesen sind. Können wir das als Gesellschaft hinnehmen?