Reformdebatte: Merz will Reformen bis zur Sommerpause - Söder bis Pfingsten

Am kommenden Montag werde zunächst die Finanzkommission zur gesetzlichen Krankenversicherung ihre Vorschläge vorlegen, wie ein zu erwartendes Defizit von bis zu 20 Milliarden Euro im nächsten Jahr geschlossen werden könne. Daraus würden sich erste gesetzgeberische Maßnahmen ergeben.

Im April würden dann die Eckpunkte für den Haushalt 2027 aufgestellt. Das werde mit einer "Aufschwungagenda" verbunden, die Entlastungen bei Steuern und Energiekosten sowie weiteren Bürokratieabbau enthalten solle.

Als dritter Schritt folge dann die Rentenreform, für die eine Kommission bis Juni Vorschläge machen solle. Daraus werde dann "ein weiteres Paket", mit dem man den Weg "in die Sommerpause hinein" gehen werde.

Hoffmann: "Der ganze Zug fährt in eine Richtung"

Auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann hatte sich zuvor dafür ausgesprochen, sich an den eingesetzten Reformkommissionen zu orientieren und deren Ergebnisse politisch umzusetzen, sobald sie vorliegen. Derzeit laufe die Abstimmung mit der SPD über den Reformprozess gut. "Im Moment habe ich da wirklich ein sehr gutes und positives Gefühl. Der ganze Zug fährt in eine Richtung."