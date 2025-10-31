Vor 500 Jahren predigte in der Stadtkirche St. Georg das erste Mal ein evangelischer Pfarrer, eingesetzt vom hessischen Landgrafen, obwohl er das nicht durfte. Dieses Jubiläum prägte die vergangenen Wochen mit ganz verschiedensten Veranstaltungen, in deren Mittelpunkt immer die Frage stand „Was ist mir heilig“. Nun ist das große Projekt, das alle Generationen – im wahrsten Sinne des Wortes bewegt hat – beendet. Seinen Abschluss fand es im Reformationsgottesdienst am Freitagvormittag und dem anschließenden Kirchenkreisfest.