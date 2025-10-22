Im mittlerweile siebten Jahr gibt es beim Reformationsmarkt in Möhra das bewährte Zusammenspiel zwischen den Vereinen des Dorfes, der Kirchengemeinde und der Marktagentur Möhrstedt aus Frankenhain im Ilmkreis. Und, so wünschen es sich alle Beteiligten, es soll kein verflixtes siebtes Jahr werden. „Wenn Andrea Möhrstedt mich anruft, weiß ich, dass sich das Jahr dem Ende zu neigt“, sagt Moorgrund-Ortsteilbürgermeister Hannes Knott (CDU). Er freue sich, „dass wieder alle mit an Bord sind, damit die Veranstaltung eine Veranstaltung der Möhraer bleibt.“