Reform: Thüringer zahlen weniger Grundsteuer für Einfamilienhäuser

Erfurt (dpa/th) - Die Reform der Grundsteuer in Thüringen ist aus Sicht von Finanzministerin Katja Wolf (Thüringen.Gerecht) ein Erfolg: Allein im Bereich der Einfamilienhäuser soll das Steueraufkommen von rund 90.118.740 Euro auf 69.622.723 Euro sinken. Wolf sprach von einer Entlastung in Höhe von rund 20 Millionen Euro. Für den Staat soll die Reform trotzdem einkommensneutral sein. Denn während die Grundsteuer für Wohngebäude sinkt, steigt sie für gewerblich genutzte Immobilien, wie die Ministerin erläuterte.