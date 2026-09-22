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Reform Thüringer zahlen weniger Grundsteuer für Einfamilienhäuser

Während die Grundsteuer für Wohngebäude sinkt, steigen die Abgaben für gewerblich genutzte Immobilien. Finanzministerin Katja Wolf verbucht die Reform als Erfolg – und nennt Zahlen.

Reform: Thüringer zahlen weniger Grundsteuer für Einfamilienhäuser
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Thüringens Finanzministerin Katja Wolf (Thüringen.Gerecht) verbucht die Grundsteuerreform in Thüringen als Erfolg. (Archivbild) Foto: Martin Schutt/dpa

Erfurt (dpa/th) - Die Reform der Grundsteuer in Thüringen ist aus Sicht von Finanzministerin Katja Wolf (Thüringen.Gerecht) ein Erfolg: Allein im Bereich der Einfamilienhäuser soll das Steueraufkommen von rund 90.118.740 Euro auf 69.622.723 Euro sinken. Wolf sprach von einer Entlastung in Höhe von rund 20 Millionen Euro. Für den Staat soll die Reform trotzdem einkommensneutral sein. Denn während die Grundsteuer für Wohngebäude sinkt, steigt sie für gewerblich genutzte Immobilien, wie die Ministerin erläuterte. 

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Die Reform der Grundsteuer ist eines der zentralen Projekte der Landesregierung aus CDU, Thüringen.Gerecht und SPD. Das entsprechende Gesetz wirkt sich ab 2027 aus.