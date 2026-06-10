Reform Spardruck bei Kassengaben wächst - Weiter Proteste

Zu der Kundgebung in Hannover mit dem Motto "Warken stoppen" hatte unter anderem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen. Sowohl bei der gesetzlichen Krankenversicherung als auch bei einer Pflegereform hätten die Entwürfe "eine erhebliche soziale Schieflage", sagte Vorstandsmitglied Sylvia Bühler. "Sie sind richtig, richtig gefährlich für die Versorgung, für die Beschäftigten." Zu dem Protest mit lauten Pfeifkonzerten kamen laut Verdi mehr als 8.000 Menschen.