Reform Spardruck bei Kassengaben wächst - Weiter Proteste

Berlin/Hannover - Für das Sparpaket von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) beginnen die Wochen der Wahrheit. An diesem Freitag befassen sich Bundestag und Bundesrat mit den umstrittenen Plänen, die Millionen Versicherte vor Beitragserhöhungen bewahren sollen. Anlässlich der Gesundheitsministerkonferenz in Hannover demonstrierten mehrere Tausend Beschäftigte gegen Einschnitte. Doch die Milliarden-Ausgaben drohen stärker davonzulaufen als angenommen. Muss das Sparziel jetzt sogar noch herauf? Die mitregierende SPD sieht ein "Warnsignal", die Lage nun neu zu bewerten.