Neuer Rahmen für Rettungsdienst

Das Gesetz sieht auch Neuregelungen beim Rettungsdienst vor. Die Notfallrettung soll künftig regulärer Teil des Leistungskatalogs der gesetzlichen Krankenkassen sein. Bisher hängt die Kostenübernahme daran, dass Patienten in Kliniken transportiert werden, was oft gar nicht nötig wäre. Ausgeschlossen werden sollen auch Fälle, in denen Patienten auf Kosten dafür sitzen bleiben.

Änderungen am Sparpaket

Union und SPD hatten an das Gesetz Änderungen am schon beschlossenen Sparpaket für stabile Krankenkassenbeiträge im neuen Jahr angehängt. Damit werden nun ab Anfang 2027 Ausgabenbremsen für Psychotherapeuten gelockert. Den Kliniken sollen 550 Millionen Euro mehr zukommen als zunächst geplant. Eine gekippte Verpflichtung für die Krankenkassen, ihre Mitglieder über Anhebungen der Zusatzbeiträge zu informieren, wird doch wieder eingeführt.