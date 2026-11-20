Berlin - Patientinnen und Patienten mit dringenden Anliegen sollen künftig gezielter an passende Behandlungen kommen, statt in überfüllte Notaufnahmen der Kliniken zu gehen. Der Bundesrat ließ ein vom Bundestag beschlossenes Gesetz passieren, das eine seit Jahren angepeilte Reform der Notfallversorgung und des Rettungsdienstes umsetzt. Zum Start ins neue Jahr kommen damit auch finanzielle Verbesserungen unter anderem für Psychotherapeuten und die Krankenhäuser, die die schwarz-rote Koalition noch an das Gesetz anhängte.