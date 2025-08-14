Reform: Maier setzt auf Linke: Polizeiaufgaben nicht mit AfD ändern

Erfurt (dpa/th) - Bei der Ausweitung von Polizei-Befugnissen zeigt sich Thüringens Innenminister Georg Maier offen für Kompromisse. "Hier will keiner mit der Brechstange ein Gesetz durchbringen", sagte der SPD-Politiker in Erfurt. Nichtstun sei aber keine Option. "Ich denke schon, dass wir bei der Linkspartei ein Verständnis dafür herstellen können, dass wir dieses Gesetz brauchen." Für eine Mehrheit im Parlament setzt der Innenminister ganz auf den früheren Koalitionspartner. "Ein Polizeiaufgabengesetz mit Hilfe der AfD wird es nicht geben."