Reform in Thüringen Geld für Hochschulen - Wird bald nachverhandelt?

"Wenn die Tarifsteigerung und die Kosten immer weiter steigen, dann werden wir alle irgendwann mit dieser Situation nicht mehr klarkommen können", sagt auch Benz.

Wie geht es weiter?

Viel Zeit ist nicht mehr. Die derzeitige Rahmenvereinbarung war bereits um ein Jahr verlängert worden und läuft Ende Dezember aus. Den Plänen nach sollen die Hochschulen und das Land bis Ende des Jahres unterzeichnen, so dass die neue Vereinbarung zum 1. Januar in Kraft treten kann.

Eine öffentliche Anhörung zur Rahmenvereinbarung ist im Landtag am 5. November geplant. Im Dezember soll es dann einen Beschluss geben.

"Die Hochschulen haben durchaus den Willen und auch den Bedarf, dass diese Planungssicherheit hergestellt wird", so Benz. "Deswegen wären wir sehr interessiert daran, dass dieser ambitionierte Zeitplan klappen würde. Aber nicht auf Teufel komm raus." Denn: "Wir können auch am Ende nichts unterschreiben, womit wir nicht auskommen können."