Reform Gesundheits-Sparpaket – Wie gesichert sind stabile Beiträge?

Berlin - Das umkämpfte Sparpaket der schwarz-roten Koalition bei den Gesundheitsausgaben ist beschlossene Sache – doch wie gesichert ist jetzt auch der Schutz vor höheren Beiträgen? Die gesetzlichen Krankenkassen sehen eine Stabilisierung erreicht, aber keinen Spielraum mehr für Abschwächungen. "Wir haben jetzt eine solide Grundlage dafür, dass die Krankenkassenbeiträge in den kommenden zwei Jahren insgesamt stabil bleiben können", sagte der Chef des Spitzenverbands, Oliver Blatt, der Deutschen Presse-Agentur. "Luft ist da allerdings nicht." Es sei wichtig, alle Maßnahmen konsequent umzusetzen.