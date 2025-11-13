Reform des Wehrdienstes Union und SPD einigen sich beim Wehrdienst

Bundeswehr soll kräftig wachsen

Wegen der Bedrohung durch Russland und der deswegen veränderten Nato-Planungen soll die Bundeswehr um rund 80.000 auf 260.000 Männer und Frauen in der stehenden Truppe wachsen. Zudem soll es 200.000 Reservisten geben, deren Zahl vor allem mit dem neuen Wehrdienst gesteigert werden soll. Vor allem Politiker der Union haben wiederholt angezweifelt, dass Freiwilligkeit ausreichen wird, um eine ausreichend schnelle Aufstockung der Bundeswehr zu garantieren.

Für die Zahl der Wehrdienstleistenden gibt es nun klare Ziele, beginnend mit 20.000 im nächsten Jahr. Für die stehende Truppe aus Zeit- und Berufssoldaten wurde Zielkorridore festgelegt. Es beginnt im kommenden Jahr mit Werten zwischen 186.000 bis 190.000 Soldaten. Der Zielkorridor für 2035 beträgt zwischen 255.000 bis 270.000 Soldaten.

Die Wehrpflicht wurde 2011 ausgesetzt, ist aber weiter im Grundgesetz verankert. Sie kann mit einfacher Mehrheit im Bundestag wieder eingeführt werden und tritt auch in Kraft, wenn der Bundestag den Spannungs- oder Verteidigungsfall feststellt. Das Grundgesetz sieht eine Wehrpflicht nur für Männer vor.

Kritik kommt aus der Opposition

Die Grünen-Politikerin Sara Nanni sieht im Wehrdienst-Kompromiss eine "Verschlimmbesserung" im Vergleich zu den ersten Plänen von Pistorius. "Insgesamt klingt der Vorschlag nach mehr Bürokratie als der ursprüngliche aus dem Ressort erarbeitete und vom Kabinett beschlossene. Es ist eine Verschlimmbesserung", sagte die sicherheitspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion der Funke Mediengruppe.

Die Linke kündigte den Aufbau von Hilfs- und Beratungsangeboten für jungen Menschen – auch und gerade, wenn sie den Kriegsdienst verweigern wollten. "Wir sind gegen jede Form von Zwangsdienst", sagte Parteichef Jan van Aken der Funke Mediengruppe.

Die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im EU-Parlament, sprach von einem schwachen Kompromiss. Sie bemängelte: "Dass immer noch ein Losverfahren geplant ist, ist ein schlicht unseriöses Vorgehen von Union und SPD."