Angehörige von Pflegebedürftigen in Thüringen beklagen eine Einseitigkeit in der Debatte um die Reform der Pflegeversicherung. Es gehe offensichtlich nur um Leistungskürzungen, sagte Sigrun Fuchs, Vorstandsmitglied des Vereins „Wir pflegen!“, einer Interessen- und Selbsthilfevereinigung pflegender Angehöriger. Dies sorge bei Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen für Verunsicherung. „Alte Menschen werden als reiner Kostenfaktor betrachtet, das ist fürchterlich.“