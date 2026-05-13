Reform-Debatte in der Kirche: ZdK will Frauen-Gipfel im Vatikan

Werden Glaubenszeugnisse biblischer Frauen ignoriert?

Auch mit den Frauen in der Bibel beschäftigte sich das ZdK. In der Leseordnung - diese legt fest, welche Bibeltexte in Gottesdiensten vorgelesen werden - seien viele Frauen der Bibel nicht berücksichtigt. Oder es seien durch Kürzungen die Glaubenszeugnisse und Lebenserfahrungen dieser Frauen ignoriert worden. Das ZdK fordert, dass in einem "ersten und schnell realisierbaren Schritt" die aktuelle Leseordnung überprüft werde.