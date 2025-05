In der Corona-Pandemie wurde Christian Karagiannidis als Sprecher der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) bekannt. Der 51-Jährige, der am Klinikum Köln-Merheim eine Abteilung der Lungenklinik leitet, denkt aber weit über seinen Fachbereich hinaus über das Gesundheitswesen in Deutschland nach. Sein Befund: Die sehr hohen Ausgaben sorgen nur für ein mittelmäßiges Ergebnis, was Lebenserwartung und die Zahl der gesunden Lebensjahre betrifft.