Diese Ankündigung kann man kaum missverstehen. „Das ist eure letzte Saison“, liest man in diesem Tagen in den Fanblöcken vieler Fußball-Viertligisten – nicht nur, aber besonders häufig im Ostteil der Republik, wo sich in der Regionalliga Nordost mit Aue, Jena, Leipzig, Erfurt, Aue, dem HFC oder Zwickau Traditionsvereine tummeln, die sehnsüchtig darauf warten, wieder in Liga 3 zu spielen. Pfeifkonzerte, geplante Spielunterbrechungen und weitere plakative Aktionen prägen das Bild. Spieler, Fans und Clubs sind sich einig: So wie es ist, darf es nicht bleiben.