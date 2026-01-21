Dicht an dicht drängten sich die Besucher jüngst in den Räumlichkeiten der Kunststation in Oepfershausen – Anlass war die Eröffnung der ersten Ausstellung des Jahres 2026: Unter dem Titel „Reflexionen“ stellte die Künstlerin und Kursleiterin Monika Trautwein eine Auswahl eigener Werke hier Interessierten vor. Viele bekannte Gesichter waren zur Vernissage zu sehen, darunter Künstler, Dozenten und Kursteilnehmer, welche die Gelegenheit nutzten, sich zum Jahresbeginn in der Kunststation wiederzusehen und auszutauschen.