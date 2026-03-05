Es zeichnen sich konkretere Pläne ab in Sachen Radweg-Verbindung von Ilmenau nach Bücheloh und nach Wümbach. Nachdem im Ilmenauer Stadtrat vor einer Woche eine Anfrage dazu etwas von der Stadt ausweichend beantwortet wurde, gab es nun konkrete Aussagen. Im Bauausschuss wie auch im Umwelt- und Verkehrsausschuss (UVA) bezog Ilmenaus Tiefbauamtsleiter Thomas Schäfer in dieser Woche klar Stellung und nahm kein Blatt vor den Mund.