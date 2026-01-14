Unzufrieden mit der EU

Das alles werde nötig, weil sich frühere Handelspartner in letzter Zeit mehr und mehr zu Konkurrenten entwickelt hätten. China verzerre mit Industriesubventionen und gewaltigen Überkapazitäten den Markt. Die US-Regierung setze auf Protektionismus und Zollpolitik und wende sich auch kulturell immer weiter von Europa ab. "Wir müssen stärker, wir müssen souveräner werden. Wir dürfen nicht zum Spielball der Großmächte werden", warnte Klingbeil.