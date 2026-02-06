Rede im Landtag: Höcke zitiert Nazi-Parole - Polizei prüft mögliche Straftat

Höcke bezieht sich auf Verurteilungen

Konkret geht es um Höckes Äußerungen vom Mittwoch, als im Landtag ein Misstrauensantrag der AfD gegen Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) scheiterte. Höcke erläuterte noch vor der Abstimmung im Parlament seine Perspektive darauf, warum er wegen einer Wahlkampfrede im Jahr 2021 in Sachsen-Anhalt rechtskräftig verurteilt wurde. Das Motto der Parteifreunde sei damals "Alles für unsere Heimat" gewesen, erklärte Höcke. "Und diesen Dreiklang habe ich spontan durchdekliniert in der freigehaltenen Rede: "Alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Deutschland." Dafür bin ich rechtskräftig verurteilt worden", sagte Höcke im Landtag.