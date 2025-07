Drei Frauen, dreimal zehn Euro, drei Päckchen voller Fragezeichen. So oder so ähnlich begann unser kleines Abenteuer mit den sogenannten Mysteryboxen. Beim Wochenendeinkauf im Kaufland Arnstadt fiel einem Kollegen zuletzt ein Automat im Eingangsbereich auf. „Secret Pack Mystery“ steht in großen, leuchtend gelben und grünen Lettern darauf geschrieben. Der Automat mit zwei Sichtfenstern erinnert ein wenig an Snackautomaten, wie man sie an Bahnhöfen kennt ... oder Bratwurst- beziehungsweise Bäckereiautomaten. Nur, dass in diesem Automaten keine leckeren Snacks, sondern Sendungen zu finden sind, die nie ihren Empfänger erreicht haben. „Jedes Paket enthält eine spannende Überraschung von Spielzeug und Technik bis zu witzigen Gadgets. Im Paket kann alles sein. Denn jedes ist einzigartig. Egal, ob für Kinder, Jugendliche oder Erwachsene. Es ist für jeden was dabei. Das Abenteuer beginnt hier“, so die Beschreibung.