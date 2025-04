Redaktion tourt mit: Erzählen Sie uns Österliches!

Montagmorgen, 7. April, um neun Uhr steht das Verlagsteam für zwei Stunden in Westhausen am Konsum. Von 13 bis 15 Uhr sind wir dann in Streufdorf am Markt-Eck anzutreffen, um jegliche Fragen rund um digitales Lesen und das E-Paper zu klären – und um mit den Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen. In Westhausen wird Daniela Rust, Redakteurin der Lokalredaktion Hildburghausen, am Start sein. Nachmittags in Streufdorf und am 8. April um 9 Uhr in Gleichamberg ist Florian Kirner vor Ort und sammelt Geschichten.