Der spektakuläre Einbruch in die Sparkassen-Filiale im Gelsenkirchener Stadtteil Buer kurz nach Weihnachten hat bundesweit für Aufsehen und große Verunsicherung gesorgt. Unbekannte Täter hatten die Feiertagsruhe genutzt, um in den Tresorraum der Bank einzudringen und dort mehrere tausend Kundenschließfächer zu öffnen. Nach Angaben von Polizei und Ermittlern ereignete sich der Einbruch wahrscheinlich am Wochenende des 27./28. Dezember und wurde erst am frühen 29. Dezember durch einen ausgelösten Brandmeldealarm entdeckt.