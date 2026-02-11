Jahrgang 1969, ist früh mit Sport aufgewachsen und vielseitig interessiert an zahlreichen Sportarten. In den 1980er-Jahren schon freier Mitarbeiter, 1992 dann Volontär bei der Frankenpost. Schon viele Artikel für mehrere Ressorts (Lokal, Sport, Kultur, Wirtschaft) geschrieben. Doch Sport war und ist seine Heimat, er geht gerne raus zu den Vereinen und macht Geschichten über alle Generationen hinweg. Er ist als Tischtennisspieler über die Region hinaus bekannt - und mittlerweile auch ein Freund des Rehasports.