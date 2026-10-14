Recyclingwirtschaft Wie Ghana den Elektroschrott als Chance nutzen will

Bildschirme aus NRW werden zu Fernsehern

Doch neue Verfahren setzen sich nicht allein deshalb durch, weil sie sicherer sind. "Letztlich geht es ums Geld", sagt Innocent Turkson, Vorsitzender eines Schrotthändlerverbands in der Hafenstadt Tema. Früher hätten seine Mitarbeiter manches einfach mit dem Hammer zerschlagen. Heute müssten sie sorgfältiger sortieren, was mehr Zeit und zusätzliches Personal koste. Zudem fürchteten sie Preiseinbußen, wenn staatlich unterstützte Abnehmer ihnen die Bedingungen diktierten.

Wie sich mit ausrangierter Elektronik auch jenseits des klassischen Schrotthandels Geld verdienen lässt, zeigt Nana Yaw Konadu. "Das Letzte, was ein Elektronik-Recyclingunternehmen tun sollte, ist recyceln", sagt der Unternehmer. Er setzt zunächst auf Reparatur und Wiederverwendung, bevor die Geräte zerlegt werden.

In einer Halle seiner Firma Electro Recycling Ghana setzen Männer und Frauen aus gebrauchten Dell-Computermonitoren, die ein deutsches Partnerunternehmen mit Sitz in Nordrhein-Westfalen liefert, Fernseher zusammen. Die Geräte kosten knapp 30 Euro, sagt Konadu. Für viele seiner Kunden wäre ein neues Gerät kaum erschwinglich.