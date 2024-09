Gera (dpa/th) - Gegen die in Gera geplante Batterie-Recyclinganlage regt sich weiter Widerstand. Die Bürgerinitiative Gera-Cretzschwitz wandte sich jetzt in einem Offenen Brief an den Oberbürgermeister der Ostthüringer Stadt gegen diese Ansiedlung. Sie reagierte damit auf die Bekanntgabe des öffentlichen Erörterungstermins am 6. November durch das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz.