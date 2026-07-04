Rechtzeitig vor Hitzewelle: Schwimmen in der Seine – Paris öffnet drei Flussbäder wieder

Paris - In Paris kann seit diesem Wochenende rechtzeitig zum Start einer weiteren Hitzewelle wieder in drei Freibädern in der Seine geschwommen werden. Bis zum 30. August sind die drei den Sommer über eingerichteten Bäder geöffnet, teilte die Stadt Paris mit. Im vergangenen Sommer öffneten die Freibäder in dem Fluss erstmals - und rund 100.000 Badegäste tauchten in der Seine ab. Eines der Bäder befindet sich sogar in unmittelbarer Nähe des Eiffelturms, eines unweit der Kathedrale Notre-Dame und eines in Nähe der Nationalbibliothek.