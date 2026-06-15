Rechtzeitig vor Ferienbeginn: Skyline-Bahn am Flughafen Frankfurt fährt wieder

Bahn fährt zunächst etwas langsamer - mit 50 Kilometern pro Stunde

Der Betrieb wurde nun mit bis zu acht Fahrzeugen und einer Geschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde wiederaufgenommen. "Zuvor war die Bahn mit bis zu 70 Stundenkilometern unterwegs, diese Geschwindigkeit wollen wir auch perspektivisch wieder erreichen", sagte ein Fraport-Sprecher. Normalerweise sollen die vollautomatischen Züge stündlich bis zu 4.000 Menschen in jeweils rund acht Minuten über die Strecke bringen.